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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة (B-) للتبرع الاتصال على الرقم: 03683533 أو 70383342

آخر الأخبار
2023-04-29 | 12:46
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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة (B-) للتبرع الاتصال على الرقم: 03683533 أو 70383342
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مريض بحاجة ماسة لدم من فئة (B-) للتبرع الاتصال على الرقم: 03683533 أو 70383342

 
 
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