مريض بحاجة ماسة لدم من فئة (B-) للتبرع الاتصال على الرقم: 03683533 أو 70383342

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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية يتسبب بازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونية