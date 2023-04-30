باسيل: من يرفض اللامركزية يتساوى في الجريمة مع من يريد استغلالها لتقسيم لبنان

باسيل من اللقاء الشعبي في جزين: رسالتنا انفتاح وحوار والحوار لا يعني القبول بالفساد والخطأ والتعايش معهما بل هو وسيلة لمنع انفصال المكوّنات عن بعضها والحفاظ على الوحدة من دون المس بالدور والشراكة والكرامة

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