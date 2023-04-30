ربيع الهبر لـ "الأحد مع ماريو": في حال عدم اعطاء الداتا المتعلقة بالنازحين او لم تعط كاملة يكون عندها تسليمها للدولة اللبنانية من دون جدوى وهذا حصل سابقا وهناك دور للبنان ايضا في اعطاء الارقام وعلى الحكومة والـUNHCR ايجاد طريقة للتواصل

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