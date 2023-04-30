هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نريد الداتا لأننا نعرف ان هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك