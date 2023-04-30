هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج

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