المديرة التنفيذيّة لـ "كلنا إرادة" ديانا منعم لـ "الأحد مع ماريو": النظام السوري لا يريد عودة النازحين الى بلادهم بالتالي يجب استعمال طرق غير فقط الحديث مع الأسد لإعادة النازحين بل يجب ان يكون هناك من عمل دبلوماسي من اجل العودة

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