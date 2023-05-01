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o
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20
o
متن
20
o
كسروان
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o
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21
o
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o
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-05-01 | 02:36
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و5 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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