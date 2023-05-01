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o
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o
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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد غياب "التعددية والتنافس" في استفتاء أوزبكستان
آخر الأخبار
2023-05-01 | 06:11
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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد غياب "التعددية والتنافس" في استفتاء أوزبكستان
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