ناصر ياسين لـ#عشرين_30: لا خلاف مع المنظمات الدولية في ملف اللاجئين وهناك ثلاثة إخفاقات في التعاطي مع هذا الملف والاخفاق الاول هو اخفاق المجتمع الدولي والاخفاق الثاني هو للدولة اللبنانية أما الثالث ففي الداخل السوري

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك