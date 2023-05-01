نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ #عشرين_30: عدد كبير من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلا بعد سنة 2015 وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية أما بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود

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