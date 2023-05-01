نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ#عشرين_30: نملك علاقةً جيّدة مع الدولة اللبنانية والاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي كان مثمرًا ولكن نرى ارتفاعًا لمنسوب التوتر لذا علينا أن نعمل معًا لنجد الحلول في القريب العاجل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك