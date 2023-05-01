نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر ومن هنا سوف نتحدّث عن الموضوع في بروكسيل ونطلب مساعدات بقيمة 4 مليار يورو للبنان ولا ندفع نحو حلّ الدّمج في لب

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