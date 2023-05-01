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ريزا لـ #عشرين_30: متفائل بالحوار والشفافية وعلينا أن نواجه سوء الفهم والمعلومات الكاذبة فحتى لو كانت الأسرة السورية تضمّ أكثر من خمسة أفراد لا تحصل على أكثر من ثمانية ملايين ليرة لبنانية كمساعدات غذائية وغير غذائية

آخر الأخبار
2023-05-01 | 15:17
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ريزا لـ #عشرين_30: متفائل بالحوار والشفافية وعلينا أن نواجه سوء الفهم والمعلومات الكاذبة فحتى لو كانت الأسرة السورية تضمّ أكثر من خمسة أفراد لا تحصل على أكثر من ثمانية ملايين ليرة لبنانية كمساعدات غذائية وغير غذائية
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ريزا لـ #عشرين_30: متفائل بالحوار والشفافية وعلينا أن نواجه سوء الفهم والمعلومات الكاذبة فحتى لو كانت الأسرة السورية تضمّ أكثر من خمسة أفراد لا تحصل على أكثر من ثمانية ملايين ليرة لبنانية كمساعدات غذائية وغير غذائية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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