النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: توقف النائب السابق وليد جنبلاط عن طرح اي اسماء لأنه واضح أنه ليس هناك من ارادة سياسية داخلية وغير داخلية للوصول الى رئيس والاسماء التي تُطرح تُحرق وما من طائل من طرحها

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