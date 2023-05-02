جعجع يلتقي بو صعب في معراب

احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية

ريزا لـ #عشرين_30: متفائل بالحوار والشفافية وعلينا أن نواجه سوء الفهم والمعلومات الكاذبة فحتى لو كانت الأسرة السورية تضمّ أكثر من خمسة أفراد لا تحصل على أكثر من ثمانية ملايين ليرة لبنانية كمساعدات غذائية وغير غذائية