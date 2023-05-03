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التحكم المروري: 14 جريحًا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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2023-05-03 | 03:18
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التحكم المروري: 14 جريحًا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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التحكم المروري: 14 جريحًا في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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