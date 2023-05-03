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o
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24
o
متن
23
o
كسروان
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o
الشمال
28
o
الجنوب
22
o
البقاع
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o
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جورج عطالله للـ LBCI: لا نرغب بأن يكون لدينا مشكلة مع أي طرف وللاتفاق لا يمكن فرض المرشح بل يجب البحث بإسم وصفات مشتركة
آخر الأخبار
2023-05-03 | 03:18
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جورج عطالله للـ LBCI: لا نرغب بأن يكون لدينا مشكلة مع أي طرف وللاتفاق لا يمكن فرض المرشح بل يجب البحث بإسم وصفات مشتركة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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