جورج عطالله للـ LBCI: لا نرغب بأن يكون لدينا مشكلة مع أي طرف وللاتفاق لا يمكن فرض المرشح بل يجب البحث بإسم وصفات مشتركة

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جورج عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم بين القوى السياسية وبحوار ينتج شخصية تشكل التقاطع لدى كل القوى ولديه متطلبات لمعالجة عدة ملفات