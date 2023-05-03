الياس حنكش للـLBCI: هناك مشكلة ثقة مع التيار الوطني الحرّ ويجب الاعتراف بالخطأ أو بالفشل

نزيه متى للـ LBCI: في حال طرح حزب الله اسما غير فرنجية اعتقد أن التيار قد يسير به

نزيه متى للـ LBCI: في حال طرح حزب الله اسما غير فرنجية اعتقد أن التيار قد يسير به

جورج عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم بين القوى السياسية وبحوار ينتج شخصية تشكل التقاطع لدى كل القوى ولديه متطلبات لمعالجة عدة ملفات