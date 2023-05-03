حنكش للـLBCI: على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية وأدعو الى طاولة حوار جامعة حيث نضع هواجسنا ومخاوفنا

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جورج عطالله للـ LBCI: عون كان دعا لطاولة حوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية ونعتبر أننا الفريق الوحيد الذي كانت له الجرأة أن يجلس مع حزب الله ويضع النقاط الخلافية على الطاولة