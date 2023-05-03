نزيه متّى للـLBCI: سلاح حزب الله أصبح أكبر من لبنان ولا أحد يستطيع أن يأخذ القرار في لبنان بنزعه وطاولة الحوار لا تنفع إذا لا توجد ممارسات صحيحة

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