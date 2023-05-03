الأسد يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سورية على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية تستمر يومين وسيجري الرئيسان مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات

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