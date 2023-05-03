أ.ف.ب نقلا عن النيابة الإقليمية: 16 قتيلا بقصف روسي "كثيف" في منطقة خيرسون الأوكرانية

"نداء الوطن": ماكرون يبحث عن البديل عن فرنجية

"نداء الوطن": ماكرون يبحث عن البديل عن فرنجية

إشكال وتبادل إطلاق نار بين عدد من الشبان في محلة المعرض - طرابلس ومعلومات عن سقوط جريح وقتيل