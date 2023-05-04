الجميل بعد لقائه بخاري: تم التطرّق الى الملف اللبناني ونقلنا للبخاري مواقفنا والأولوية بالنسبة لنا أن يستعيد لبنان علاقاته مع الدول العربية وتدعم لبنان من جديد

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