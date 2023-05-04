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بلجيكا تعلن توقيف سبعة "مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية" بشبهة التحضير لاعتداء

آخر الأخبار
2023-05-04 | 11:43
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بلجيكا تعلن توقيف سبعة &quot;مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية&quot; بشبهة التحضير لاعتداء
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بلجيكا تعلن توقيف سبعة "مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية" بشبهة التحضير لاعتداء

 
 
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