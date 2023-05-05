نوفل ضوّ للـLBCI: معادلة فرنجية-سلام وضعتها فرنسا ولا أعلم سببها

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نوفل ضوّ للـLBCI: المستقبل هو لوحدة الرؤى الاقتصاديّة في المنطقة وقصص محور المقاومة والممانعة والمسيرات والصواريخ "ولّت أيامها" ولا تبني نظامًا عالميًا ولا مستقبل لها