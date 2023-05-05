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الوكالة الوطنية: الوفود القضائية الأوروبية تستمع إلى إفادة وزير المال في قصر العدل
آخر الأخبار
2023-05-05 | 03:34
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الوكالة الوطنية: الوفود القضائية الأوروبية تستمع إلى إفادة وزير المال في قصر العدل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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