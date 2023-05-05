رنده تقي الدين للـ LBCI: مسؤول فرنسي قال انه يؤيد اي ترشيح يتم التوافق عليه ولكن يجب تسريع اللعبة الانتخابية والموقف السعودي متطابق مع كلام المسؤول الفرنسي والديبلوماسية لا تسمح بطلب ترشيح اسم

نوفل ضوّ للـLBCI: الذي يرسم المعادلة الجديدة في المنطقة هو النظام العربيّ الجديد والذي لا يعني الحرب على ايران وقالها القطري والسعودي والاماراتي ان لا مشكلة لديهم مع ايران اذا توقفت عن التهديد بالصواريخ والمسيرات وتدخلها بالدول العربية

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