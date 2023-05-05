نوفل ضو للـ LBCI: السفير البخاري باق في بيروت

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زياد بارود للـ LBCI عن لقاء مع الوفد البرلماني الاوروبي: تعقيداتنا الداخلية تستدعي الاستفسار وكثر من اصدقائنا من دول الخارج يحاولون المساعدة كما البعض العرقلة ومن يساعد يجب ان نلاقيه وسط الطريق