زياد بارود للـ LBCI : المطلوب خارطة طريق أولا ولاحقا يتم البحث في الاشخاص والاتفاق على مهمة غير واضح حتى الان واخاف من الالتهاء ومن الفرص الضائعة

زياد بارود للـ LBCI : تعليق مفعول قانون التمديد البلديات يعني لا تمديد وعُدنا الى قرار وزير الداخلية الذي دعا الهيئات الناخبة ولانتظار صدور القرار النهائي

زياد بارود للـ LBCI : تعليق مفعول قانون التمديد البلديات يعني لا تمديد وعُدنا الى قرار وزير الداخلية الذي دعا الهيئات الناخبة ولانتظار صدور القرار النهائي

زياد بارود للـ LBCI عن لقاء مع الوفد البرلماني الاوروبي: تعقيداتنا الداخلية تستدعي الاستفسار وكثر من اصدقائنا من دول الخارج يحاولون المساعدة كما البعض العرقلة ومن يساعد يجب ان نلاقيه وسط الطريق