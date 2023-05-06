الإتحاد الأوروبي يدين إعدام طهران المعارض السويدي الإيراني حبيب شعب

الإتحاد الأوروبي يدين إعدام طهران المعارض السويدي الإيراني حبيب شعب

ندد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم السبت بإعدام المعارض السويدي-الإيراني حبيب شعب عقب إعلان القضاء الإيراني تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة "الإرهاب".



وكتب بيلستروم الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الإتحاد الأوروبي على تويتر: "عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية نهائية، والسويد مع بقية دول الإتحاد الأوروبي تدين تطبيقها في كل الظروف".