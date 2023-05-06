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o
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o
متن
32
o
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o
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o
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o
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التحكم المروري: أشغال داخل نفق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
آخر الأخبار
2023-05-06 | 04:36
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التحكم المروري: أشغال داخل نفق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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