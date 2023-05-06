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البخاري بعد لقائه جنبلاط: الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه

البخاري بعد لقائه جنبلاط: الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه

بحث السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط البخاري في كليمنصو الاوضاع العامة بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور.



وقال البخاري قبيل مغادرته: "لطالما اكدنا ان الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه".

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