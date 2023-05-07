باسيل لـ"الاحد مع ماريو": 7 أيار تاريخ عودة الوطن إلى الوطن وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية انتصار لها كما انتصار ساهم لبنان فيه سياسيا

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