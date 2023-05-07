باسيل لـ"الاحد مع ماريو": نقطة الخلاف الاساسية في البلد هي أننا لا يمكننا التصرف اليوم كما تصرفنا أمس ولا بعد الاتفاقات في المنطقة كما بعدها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك