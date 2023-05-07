باسيل لـ"الاحد مع ماريو": الضمانات هي "ثقل" على لبنان وغير كافية لكن الاصلاحات هي الحل ورئيس الجمهورية يمثل المسيحيين في السلطة ويجب أن يكون لديه الدعم من المسيحيين ورضا من الأطراف اللبنانية كافة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك