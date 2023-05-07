باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لجعجع كما لجميع الاطراف والمعنيين إننا ملزمون على التفاهم على الثوابت وعلينا مسؤولية تاريخية في أن نتفق

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