باسيل لـ الاحد مع ماريو: التفاهم مع حزب الله لا يعني أن يتبع أحد الآخر وأنا لا اسعى لخلاف مع الحزب بل الخلاف فُرض علينا بسبب موقف اتخذوه يعكس موقفنا

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