معلومات للـLBCI: وزير العدل أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال Beauvais و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس في قضية سلامة ورفاقه وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني

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