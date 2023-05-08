زياد بارود لـ"عشرين 30": تأجيل الانتخابات البلدية غير مقنع حتى لو وُجدت أسباب قابلة للنقاش يبقى التأجيل مخالفة دستورية كبيرة لأن هناك وكالة شعبية سقط، فكأن نمطًا جديدًا دخل على ثقافتنا الانتخابية وهو التمديد

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