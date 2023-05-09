الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عدد من المودعين اعتصموا امام بنك عودة - باب ادريس وقاموا بتحطيم صرافه الآلي وأحرقوا الاطارات وقطعوا الطريق امام مجلس النواب
آخر الأخبار
2023-05-09 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عدد من المودعين اعتصموا امام بنك عودة - باب ادريس وقاموا بتحطيم صرافه الآلي وأحرقوا الاطارات وقطعوا الطريق امام مجلس النواب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المودعين
اعتصموا
ادريس
وقاموا
بتحطيم
صرافه
الآلي
وأحرقوا
الاطارات
وقطعوا
الطريق
النواب
التالي
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
للمرة الأولى... فوز ميسي بجائزتين في نسخة واحدة من جوائز لوريوس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
0
أخبار لبنان
06:58
سلسلة اجتماعات ولقاءات في السراي الحكومي..
أخبار لبنان
06:58
سلسلة اجتماعات ولقاءات في السراي الحكومي..
0
أخبار لبنان
06:53
مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة
أخبار لبنان
06:53
مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة
0
أخبار دولية
06:44
آلاف الايزيديين بانتظار التعويضات بعد انتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية
أخبار دولية
06:44
آلاف الايزيديين بانتظار التعويضات بعد انتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
0
أخبار لبنان
06:40
بخاري يستقبل شمعون
أخبار لبنان
06:40
بخاري يستقبل شمعون
0
رياضة
05:52
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
رياضة
05:52
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
0
علوم وتكنولوجيا
05:20
"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية في نهاية أيار
علوم وتكنولوجيا
05:20
"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية في نهاية أيار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-05
تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية...اليكم كيف أصبحت
أخبار لبنان
2023-05-05
تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية...اليكم كيف أصبحت
0
أخبار دولية
01:12
رئيسة وزراء ايطاليا تحذر باريس من استغلال الخلاف بشأن الهجرة لأغراض سياسة داخلية
أخبار دولية
01:12
رئيسة وزراء ايطاليا تحذر باريس من استغلال الخلاف بشأن الهجرة لأغراض سياسة داخلية
0
فنّ
2023-02-16
نوال الزغبي تحسم الجدل: "لم ولن أتزوّج".. وتعليق مُلفت من سمية الخشاب!
فنّ
2023-02-16
نوال الزغبي تحسم الجدل: "لم ولن أتزوّج".. وتعليق مُلفت من سمية الخشاب!
0
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:15
الـLBCI في أحد "بيوت" الصليب الاحمر: خدمات كثيرة إلى جانب الاسعافات (فيديو)
أخبار لبنان
04:15
الـLBCI في أحد "بيوت" الصليب الاحمر: خدمات كثيرة إلى جانب الاسعافات (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مباراة حماسية جداً في الأدوار الاقصائية في الـnba لم تُحسم الاَّ في الثانية الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مباراة حماسية جداً في الأدوار الاقصائية في الـnba لم تُحسم الاَّ في الثانية الاخيرة
0
أخبار دولية
13:46
في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر... تحية من المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الـLBCI لكل متطوّع
أخبار دولية
13:46
في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر... تحية من المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الـLBCI لكل متطوّع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السلحفاة البحرية كنز يغني بحر لبنان: حافظوا عليها!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السلحفاة البحرية كنز يغني بحر لبنان: حافظوا عليها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التوك توك في لبنان: نعمة ونقمة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التوك توك في لبنان: نعمة ونقمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مجرور الرملة البيضا.. من شمال الـ"إيدين باي" الى جنوبه
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مجرور الرملة البيضا.. من شمال الـ"إيدين باي" الى جنوبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من نهر الليطاني الى مجارير الليطاني.. ولا من يحرك ساكناً!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من نهر الليطاني الى مجارير الليطاني.. ولا من يحرك ساكناً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
انقسامات في اللجنة الاولمبية اللبنانية... واسقاط عضوية ثلاثة اعضاء من اللجنة التنفيذية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
انقسامات في اللجنة الاولمبية اللبنانية... واسقاط عضوية ثلاثة اعضاء من اللجنة التنفيذية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:14
انخفاض بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:14
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
3
أمن وقضاء
09:31
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:31
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
4
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
5
منوعات
10:50
صدمت الجماهير... لاعبة كمال أجسام بوجهٍ جميل وجسدٍ ضخم! (صور)
منوعات
10:50
صدمت الجماهير... لاعبة كمال أجسام بوجهٍ جميل وجسدٍ ضخم! (صور)
6
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
7
أخبار لبنان
13:56
سحب جثة مواطن سقط عن علو مرتفع أثناء ممارسة التسلق بالحبال في مزرعة الشوف
أخبار لبنان
13:56
سحب جثة مواطن سقط عن علو مرتفع أثناء ممارسة التسلق بالحبال في مزرعة الشوف
8
أخبار لبنان
13:19
ميقاتي: لن أقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولو لساعة واحدة
أخبار لبنان
13:19
ميقاتي: لن أقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولو لساعة واحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store