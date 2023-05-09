مخزومي من دار الفتوى: المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني وهي مشكورة ولا يمكن إلا انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي

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