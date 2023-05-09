الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكارثي يؤكد أن الاجتماع مع بايدن لم يفضِ إلى أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين
آخر الأخبار
2023-05-09 | 17:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكارثي يؤكد أن الاجتماع مع بايدن لم يفضِ إلى أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاجتماع
بايدن
تقدّم
الدين
التالي
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
"فيرجن غالاكتيك" تعاود رحلاتها الفضائية في نهاية أيار
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:29
بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي "ليس خيارا" واردا
أخبار دولية
01:29
بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي "ليس خيارا" واردا
0
أخبار دولية
01:27
ماكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفضِ إلى أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين العام الأميركي
أخبار دولية
01:27
ماكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفضِ إلى أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين العام الأميركي
0
أخبار دولية
01:23
قتلى في هجوم في تونس بينهم من زوار كنيس الغريبة
أخبار دولية
01:23
قتلى في هجوم في تونس بينهم من زوار كنيس الغريبة
0
أخبار دولية
01:21
مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
01:21
مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:45
ترامب يندد بقرار تحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي ويصف القضية بأنها "مخزية"
آخر الأخبار
15:45
ترامب يندد بقرار تحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي ويصف القضية بأنها "مخزية"
0
آخر الأخبار
15:28
أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: تغريم ترامب خمسة ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي وتشهير
آخر الأخبار
15:28
أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: تغريم ترامب خمسة ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي وتشهير
0
آخر الأخبار
15:19
أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك تخلص إلى تحميل ترامب المسؤولية عن اعتداء جنسي
آخر الأخبار
15:19
أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك تخلص إلى تحميل ترامب المسؤولية عن اعتداء جنسي
0
فنّ
14:17
كليب أغنية "شغّل موسيقى" لنجوى كرم... حصرياً على الـLBCI
فنّ
14:17
كليب أغنية "شغّل موسيقى" لنجوى كرم... حصرياً على الـLBCI
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
0
أخبار لبنان
11:43
تيننتي: جزء من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
11:43
تيننتي: جزء من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية
0
فنّ
04:25
سمية الخشاب في روب التخرّج: "دكتوراه فخريّة ولكلّ مجتهد نصيب"
فنّ
04:25
سمية الخشاب في روب التخرّج: "دكتوراه فخريّة ولكلّ مجتهد نصيب"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة
0
أخبار لبنان
13:27
بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين
أخبار لبنان
13:27
بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
2023-05-09
انخفاض بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
2023-05-09
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
فنّ
04:13
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
فنّ
04:13
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
3
فنّ
04:17
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
فنّ
04:17
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
4
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
5
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
6
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
7
فنّ
11:19
في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل
فنّ
11:19
في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل
8
أخبار دولية
16:06
سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
أخبار دولية
16:06
سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store