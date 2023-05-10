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مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70277138

آخر الأخبار
2023-05-10 | 11:36
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مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70277138
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مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70277138

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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