سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": لا دلالة لوجود زياد بارود إلى جانبي في الصيفي وعلاقتي جيدة معه ومع ونعمة افرام وجهاد أزعور وقائد الجيش وترايسي شمعون وزياد حايك وكل الأسماء المطروحة وبمعزل عن صداقاتي خياري هو الذي يجمع خيار المعارضة

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