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سامي الجميل لـ "حوار المرحلة" ردا على سؤال عن امكانية حصول لقاء مع باسيل ومتى: "كل شيء وارد"
آخر الأخبار
2023-05-10 | 16:00
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سامي الجميل لـ "حوار المرحلة" ردا على سؤال عن امكانية حصول لقاء مع باسيل ومتى: "كل شيء وارد"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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