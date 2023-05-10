سامي الجميل لـ "حوار المرحلة" ردا على سؤال عن امكانية حصول لقاء مع جعجع: هناك تنسيق مستمر مع القوات وقد يصل إلى لقاء مع سمير جعجع كمسار طبيعي

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