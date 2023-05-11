التحكم المروري: حادث مروري على أوتوستراد طبرجا باتجاه جونية تسبب بازدحام في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونية والأضرار مادية

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معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية لن تنعقد اليوم وترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين إلى يوم غد