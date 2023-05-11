مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف "إراقة الدماء" في غزة

معلومات للـLBCI: العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في سجن رومية والتحقيقات جارية تحت اشراف القضاء العسكري لكشف اسباب الوفاة

معلومات للـLBCI: العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في سجن رومية والتحقيقات جارية تحت اشراف القضاء العسكري لكشف اسباب الوفاة

النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تفتح تحقيقًا في الإعتداء على كنيس في جربة