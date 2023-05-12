نصرالله: تبدّل موقف بعض القوى السياسية من النازحين يؤكّد ان موقفهم الاول كان بخلفية سياسية والمعالجة اللبنانية للملف تكون بتكليف وفد وزيارة سوريا للقيام بنقاش جدي وموضوع النازحين لا تتم معالجته عبر مواقع التواصل والبيانات التي تخلق جوا سلبيا

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