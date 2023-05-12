نصرالله عن الملف الرئاسي: نحن لا نفرض رئيسا على أحد ودعينا الجميع لتسمية مرشحهم والذهاب إلى الحوار واليوم الابواب ما زالت مفتوحة أمام الحوار

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